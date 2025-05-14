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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Путіна висловилися про розповсюдження ядерної зброї

Пєсков наголосив, що власникам ядерної зброї слід забезпечити стратегічну безпеку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У президента РФ Володимира Путіна прокоментували питання розповсюдження ядерної зброї. За словами речника диктатора Дмитра Пєскова, це “не додасть стабільності Європі”.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

“Поширення ядерної зброї в ЄС не додасть безпеки та стабільності Європейському континенту”, — зазначив він.

Він додав, що Росії, США та європейським країнам — власникам ядерної зброї — належать значні зусилля щодо формування стратегічної безпеки.

Європейське ядерне стримування: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон хоче розпочати «дискусію» щодо європейського ядерного стримування, наданого Францією. Йдеться про розміщення літаків з ядерними боєголовками на території інших країн.

При цьому політик зауважив: це не буде просто донатами у безпеку союзників.

«Я хочу розпочати дебати, але Франція не платитиме за безпеку інших. Це не буде відрахуванням з того, що ми маємо, і остаточне рішення завжди буде за Францією. Ми готові розпочати дискусію, зокрема, щодо розгортання літаків, озброєних ядерними бомбами, в інших європейських країнах», — пояснив Еммануель Макрон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
710
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