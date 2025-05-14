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У Путіна висловилися про розповсюдження ядерної зброї
Пєсков наголосив, що власникам ядерної зброї слід забезпечити стратегічну безпеку.
У президента РФ Володимира Путіна прокоментували питання розповсюдження ядерної зброї. За словами речника диктатора Дмитра Пєскова, це “не додасть стабільності Європі”.
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
“Поширення ядерної зброї в ЄС не додасть безпеки та стабільності Європейському континенту”, — зазначив він.
Він додав, що Росії, США та європейським країнам — власникам ядерної зброї — належать значні зусилля щодо формування стратегічної безпеки.
Європейське ядерне стримування: що відомо
Президент Франції Еммануель Макрон хоче розпочати «дискусію» щодо європейського ядерного стримування, наданого Францією. Йдеться про розміщення літаків з ядерними боєголовками на території інших країн.
При цьому політик зауважив: це не буде просто донатами у безпеку союзників.
«Я хочу розпочати дебати, але Франція не платитиме за безпеку інших. Це не буде відрахуванням з того, що ми маємо, і остаточне рішення завжди буде за Францією. Ми готові розпочати дискусію, зокрема, щодо розгортання літаків, озброєних ядерними бомбами, в інших європейських країнах», — пояснив Еммануель Макрон.