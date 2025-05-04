ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1892
Час на прочитання
1 хв

Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України

Путін вважає, що РФ не доведеться застосовувати “ядерку” проти України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін знову заговорив про ядерну зброю. За його словами, “є надія, що застосовувати її не доведеться”.

Про це написало російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“У Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході СВО. Є надія, що цього і не буде потрібно”, — зазначив він.

Диктатор стверджує, що Росію хотіли спровокувати, щоб вона зробила помилки.

Раніше Путін висловився про доягнення миру з Україною. За його словами, це є неминучим.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1892
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie