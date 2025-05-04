Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України

Володимир Путін / © Getty Images

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Президент РФ Володимир Путін знову заговорив про ядерну зброю. За його словами, “є надія, що застосовувати її не доведеться”.

Про це написало російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“У Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході СВО. Є надія, що цього і не буде потрібно”, — зазначив він.

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Диктатор стверджує, що Росію хотіли спровокувати, щоб вона зробила помилки.

Раніше Путін висловився про доягнення миру з Україною. За його словами, це є неминучим.