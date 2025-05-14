Трамп провів першу за 25 років зустріч із лідером Сирії: про що говорили

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Ер-Ріяді. / © reuters.com

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Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Ер-Ріяді — це перша така зустріч на найвищому рівні за останні 25 років. Подія відбулася напередодні саміту США з країнами Перської затоки та стала несподіваним кроком з боку Вашингтона.

Про це пише Aljazeera.

Як заявив Трамп, адміністрація США скасовує всі санкції щодо Сирії та розглядає можливість нормалізації дипломатичних відносин.

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“Є новий уряд, який, як ми сподіваємося, досягне успіху в стабілізації країни та збереженні миру”, — зазначив американський лідер.

На знімках, опублікованих державним телебаченням Саудівської Аравії, видно, як Трамп і аш-Шараа потискають руки у присутності наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

У самому Дамаску новину про скасування санкцій зустріли з ентузіазмом — жителі влаштували святкування, сподіваючись, що цей крок поліпшить економічну ситуацію в країні після років ізоляції та конфлікту.

Очікується, що під час візиту до Близького Сходу Трамп також відвідає Катар та ОАЕ. Зустріч із сирійським президентом у Ер-Ріяді розглядається як сигнал до завершення міжнародної ізоляції Сирії.

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Нагадаємо, Дональд Трамп і кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали “історичний” документ про “стратегічне економічне партнерство”.