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Трамп провів першу за 25 років зустріч із лідером Сирії: про що говорили
Президент США Дональд Трамп оголосив про зняття санкцій із Сирії та можливу нормалізацію відносин. Цей крок може покласти край міжнародній ізоляції Дамаска.
Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Ер-Ріяді — це перша така зустріч на найвищому рівні за останні 25 років. Подія відбулася напередодні саміту США з країнами Перської затоки та стала несподіваним кроком з боку Вашингтона.
Про це пише Aljazeera.
Як заявив Трамп, адміністрація США скасовує всі санкції щодо Сирії та розглядає можливість нормалізації дипломатичних відносин.
“Є новий уряд, який, як ми сподіваємося, досягне успіху в стабілізації країни та збереженні миру”, — зазначив американський лідер.
На знімках, опублікованих державним телебаченням Саудівської Аравії, видно, як Трамп і аш-Шараа потискають руки у присутності наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.
У самому Дамаску новину про скасування санкцій зустріли з ентузіазмом — жителі влаштували святкування, сподіваючись, що цей крок поліпшить економічну ситуацію в країні після років ізоляції та конфлікту.
Очікується, що під час візиту до Близького Сходу Трамп також відвідає Катар та ОАЕ. Зустріч із сирійським президентом у Ер-Ріяді розглядається як сигнал до завершення міжнародної ізоляції Сирії.
Нагадаємо, Дональд Трамп і кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали “історичний” документ про “стратегічне економічне партнерство”.