Трамп заявив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є «найбільш деструктивною силою» на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у дестабілізації регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Трамп зробив у вівторок, 13 травня, під час Саудівсько-американського інвестиційного форуму в Ер-Ріяді.

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Він наголосив, що США ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю. За його словами, Тегеран має зробити вибір — або продовжувати політику «хаосу й терору», або перейти до мирного шляху.

«Я хочу укласти угоду з Іраном. Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку, у нас не буде іншого вибору, як чинити масований максимальний тиск», — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що його пропозиція укласти нову угоду не залишатиметься актуальною завжди.

Раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від своїх «ядерних прав» і не погодиться на їх обмеження, незалежно від тиску Вашингтону.

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Ми раніше інформували, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран запевнив Сполучені Штати, що не має наміру розробляти ядерну зброю.