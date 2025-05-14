ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2025": виступи першої десятки фіналістів

У Базелі відгримів перший півфінал Євробачення-2025. Стали відомі 10 країн-фіналістів. Серед них — і Україна.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Виступ Швеції на "Євробаченні-2025"

Виступ Швеції на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

У швейцарському Базелі завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Атмосфера на арені Санкт-Якобсгалле була по-справжньому запальною — 15 артистів з усієї Європи представили свої номери, підкорюючи публіку вокалом, хореографією та креативною постановкою. Ведучі шоу вже оголосили імена щасливчиків, які продовжать змагання у гранд-фіналі, що відбудеться у суботу, 17 травня. За результатами глядацького голосування, у фінал проходять представники таких країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала та пропонує подивитися відео виступів усіх 10 фіналістів, які вже здобули свою путівку у фінал "Євробачення-2025".

  1. Ісландія: Væb — RÓA

  2. Польща: Юстина Стечковська — GAJA

  3. Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato

  4. Україна: Ziferblat — Bird of Pray

  5. Швеція: KAJ — Bara bada bastu

  6. Португалія: Napa — Deslocado

  7. Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter

  8. Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia

  9. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm

  10. Нідерланди: Клод — C'est La Vie

Нагадаємо, цього року за перемогу у гранд-фіналі "Євробачення-2025" змагатимуться представники 26 країн. До фіналістів з півфіналів приєднаються Швейцарія — як країна-переможниця 2024 року, а також традиційна "велика п’ятірка": Італія, Франція, Велика Британія, Іспанія та Німеччина.

Поки ми в очікуванні другого півфіналу, який відбудеться 15 травня, пропонуємо переглянути текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2025". У хроніці можна дізнатися, як минув перший день конкурсу та що було цікавого та скандального.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie