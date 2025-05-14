"Євробачення-2025": виступи першої десятки фіналістів

Виступ Швеції на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

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У швейцарському Базелі завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Атмосфера на арені Санкт-Якобсгалле була по-справжньому запальною — 15 артистів з усієї Європи представили свої номери, підкорюючи публіку вокалом, хореографією та креативною постановкою. Ведучі шоу вже оголосили імена щасливчиків, які продовжать змагання у гранд-фіналі, що відбудеться у суботу, 17 травня. За результатами глядацького голосування, у фінал проходять представники таких країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала та пропонує подивитися відео виступів усіх 10 фіналістів, які вже здобули свою путівку у фінал "Євробачення-2025".

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Ісландія: Væb — RÓA Польща: Юстина Стечковська — GAJA Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato Україна: Ziferblat — Bird of Pray Швеція: KAJ — Bara bada bastu Португалія: Napa — Deslocado Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm Нідерланди: Клод — C'est La Vie

Нагадаємо, цього року за перемогу у гранд-фіналі "Євробачення-2025" змагатимуться представники 26 країн. До фіналістів з півфіналів приєднаються Швейцарія — як країна-переможниця 2024 року, а також традиційна "велика п’ятірка": Італія, Франція, Велика Британія, Іспанія та Німеччина.

Поки ми в очікуванні другого півфіналу, який відбудеться 15 травня, пропонуємо переглянути текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2025". У хроніці можна дізнатися, як минув перший день конкурсу та що було цікавого та скандального.