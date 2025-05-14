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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1625
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2025": Україна пройшла до фіналу конкурсу

Український гурт підкорив сцену Базеля з піснею "Bird of Pray".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Виступ гурту Ziferblat на "Євробаченні-2025"

Виступ гурту Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

У швейцарському Базелі завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Стало відомо, хто з учасників пройшов до гранд-фіналу шоу, яке відбудеться вже цієї суботи, 17 травня. За результатами голосування до наступного етапу перейшла й Україна, яку цього року представляє гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Під час першого півфіналу Ziferblat продемонстрували по-справжньому казковий номер з піротехнікою. Постановка була витримана у приглушених рожевих відтінках з елементами ретро-естетики. Образи учасників гурту — стильні костюми в стилі 70-х — вдало поєдналися з глибоким меседжем композиції. Сильний вокал Даниїла Лещинського, в якому відчутно весь біль за Україну, викликали гучні овації в залі St. Jakobshalle.

Сама ж конкурсна пісня "Bird of Pray", яка написана англійською та українською мовами, — це історія про втрату і надію, про духовну молитву, що долає хаос війни та темряву внутрішньої боротьби. Окремої уваги заслуговує бек-вокалістка Христина, яка, попри трагічну втрату власного дому внаслідок обстрілів на сході України, виступила на сцені, чим розчулила багатьох глядачів.

Гранд-фінал "Євробачення-2025", до якого потрапила Україна, відбудеться у суботу, 17 травня. У ньому змагатимуться 26 країн. А наш гурт Ziferblat знову продемонструє свій талант і спробує вибороти для України перемогу.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2025". У матеріалі ви можете побачити всі найяскравіші моменти шоу, дізнатися, хто з конкурсантів найбільше вразив публіку, та чим дивували зіркові гості.

Дата публікації
Кількість переглядів
1625
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