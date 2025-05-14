- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 807
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2025": стали відомі імена перших фіналістів конкурсу
15 учасників боролися за місце у фіналі, але лише 10 з них пройшли до гранд-фіналу.
У швейцарському Базелі, де цього року проходить наймасштабніший музичний конкурс Європи — "Євробачення-2025", завершився перший півфінал.
На сцену вийшли 15 яскравих учасників із різних країн, однак лише десятьом вдалося підкорити серця глядачів і пройти до гранд-фіналу, який відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.
За результатами глядацького голосування, до фіналу "Євробачення-2025" проходять представники таких країн:
Норвегія
Албанія
Швеція
Ісландія
Нідерланди
Польща
Сан-Марино
Естонія
Португалія
Україна
Ці артисти ще раз виступлять на головній сцені конкурсу, де продовжать боротьбу за перемогу у фіналі вже 17 травня.
Загалом, цього року у фіналі "Євробачення-2025" змагатимуться представники 26 країн. До них приєднаються учасники, які автоматично отримали місце у фіналі: це представники "великої п’ятірки" — Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція та Іспанія, а також переможець минулорічного конкурсу — Швейцарія.
Сайт ТСН.ua традиційно стежить за всіма деталями "Євробачення-2025". Ми вели текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу, тож у вас є можливість поглянути на найцікавіші моменти шоу, фото виступів та дізнатися, чим дивували єврофанів артисти з різних куточків Європи.