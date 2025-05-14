ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
807
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

15 учасників боролися за місце у фіналі, але лише 10 з них пройшли до гранд-фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Виступ Швеції на "Євробаченні-2025"

Виступ Швеції на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

У швейцарському Базелі, де цього року проходить наймасштабніший музичний конкурс Європи — "Євробачення-2025", завершився перший півфінал.

На сцену вийшли 15 яскравих учасників із різних країн, однак лише десятьом вдалося підкорити серця глядачів і пройти до гранд-фіналу, який відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.

За результатами глядацького голосування, до фіналу "Євробачення-2025" проходять представники таких країн:

  • Норвегія

  • Албанія

  • Швеція

  • Ісландія

  • Нідерланди

  • Польща

  • Сан-Марино

  • Естонія

  • Португалія

  • Україна

Ці артисти ще раз виступлять на головній сцені конкурсу, де продовжать боротьбу за перемогу у фіналі вже 17 травня.

Загалом, цього року у фіналі "Євробачення-2025" змагатимуться представники 26 країн. До них приєднаються учасники, які автоматично отримали місце у фіналі: це представники "великої п’ятірки" — Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція та Іспанія, а також переможець минулорічного конкурсу — Швейцарія.

Сайт ТСН.ua традиційно стежить за всіма деталями "Євробачення-2025". Ми вели текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу, тож у вас є можливість поглянути на найцікавіші моменти шоу, фото виступів та дізнатися, чим дивували єврофанів артисти з різних куточків Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
807
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie