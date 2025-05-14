"Євробачення-2025": стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

Виступ Швеції на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

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У швейцарському Базелі, де цього року проходить наймасштабніший музичний конкурс Європи — "Євробачення-2025", завершився перший півфінал.

На сцену вийшли 15 яскравих учасників із різних країн, однак лише десятьом вдалося підкорити серця глядачів і пройти до гранд-фіналу, який відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.

За результатами глядацького голосування, до фіналу "Євробачення-2025" проходять представники таких країн:

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Норвегія

Албанія

Швеція

Ісландія

Нідерланди

Польща

Сан-Марино

Естонія

Португалія

Україна

Ці артисти ще раз виступлять на головній сцені конкурсу, де продовжать боротьбу за перемогу у фіналі вже 17 травня.

Загалом, цього року у фіналі "Євробачення-2025" змагатимуться представники 26 країн. До них приєднаються учасники, які автоматично отримали місце у фіналі: це представники "великої п’ятірки" — Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція та Іспанія, а також переможець минулорічного конкурсу — Швейцарія.

Сайт ТСН.ua традиційно стежить за всіма деталями "Євробачення-2025". Ми вели текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу, тож у вас є можливість поглянути на найцікавіші моменти шоу, фото виступів та дізнатися, чим дивували єврофанів артисти з різних куточків Європи.