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"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція першого півфіналу
У першому півфіналі свій номер покаже представник України Ziferblat. Нарешті стане відомо, чи вдасться гурту вибороти путівку до гранд-фіналу.
У вівторок, 13 травня, у місті Базель, Швейцарія, відгримить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".
До гранд-фіналу намагатимуться потрапити 15 країн-учасниць, серед яких й український гурт Ziferblat, який бореться за перемогу з піснею Bird of Pray. Конкуренцію Україні складуться представники Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.
Редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію події. Ми ретельно стежимо за всім, що відбувається на "Євробаченні-2025". Тож, наші читачі мають змогу першими дізнатися про найцікавіші події, а також імена десятки фіналістів.