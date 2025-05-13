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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція першого півфіналу

У першому півфіналі свій номер покаже представник України Ziferblat. Нарешті стане відомо, чи вдасться гурту вибороти путівку до гранд-фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кришталевий кубок "Євробачення-2025"

Кришталевий кубок "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

У вівторок, 13 травня, у місті Базель, Швейцарія, відгримить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

До гранд-фіналу намагатимуться потрапити 15 країн-учасниць, серед яких й український гурт Ziferblat, який бореться за перемогу з піснею Bird of Pray. Конкуренцію Україні складуться представники Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.

Редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію події. Ми ретельно стежимо за всім, що відбувається на "Євробаченні-2025". Тож, наші читачі мають змогу першими дізнатися про найцікавіші події, а також імена десятки фіналістів.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
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