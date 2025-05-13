"Евровидение-2025": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала

Хрустальный кубок "Евровидения-2025" / © instagram.com/eurovision

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Во вторник, 13 мая, в городе Базель, Швейцария, отгремит первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

В гранд-финал будут пытаться попасть 15 стран-участниц, среди которых и украинская группа Ziferblat, которая борется за победу с песней Bird of Pray. Конкуренцию Украине составят представители Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

Редакция сайта ТСН.ua традиционно ведет текстовую онлайн-трансляцию события. Мы тщательно следим за всем, что происходит на "Евровидении-2025". Поэтому наши читатели могут первыми узнать самые интересные события, а также имена десятки финалистов.

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