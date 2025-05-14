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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
806
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": стали известны имена первых финалистов конкурса

15 участников сражались за место в финале, но только 10 из них прошли в гранд-финал.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Выступление Швеции на "Евровидении-2025"

Выступление Швеции на "Евровидении-2025" / © flickr.com/Rudolf Vlček

В швейцарском Базеле, где в этом году проходит самый масштабный музыкальный конкурс Европы - "Евровидение-2025", завершился первый полуфинал.

На сцену вышли 15 ярких участников из разных стран, однако лишь десяти удалось покорить сердца зрителей и пройти в гранд-финал, который состоится уже в эту субботу, 17 мая.

По результатам зрительского голосования, в финал "Евровидения-2025" проходят представители таких стран:

  • Норвегия

  • Албания

  • Швеция

  • Исландия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Сан-Марино

  • Эстония

  • Португалия

  • Украина

Эти артисты еще раз выступят на главной сцене конкурса, где продолжат борьбу за победу в финале 17 мая.

В этом году в финале "Евровидения-2025" будут соревноваться представители 26 стран. К ним присоединятся участники, автоматически получившие место в финале: это представители "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания, а также победитель прошлогоднего конкурса - Швейцария.

Напомним, сайт ТСН.ua традиционно следит за всеми деталями "Евровидения-2025". Мы вели текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала, так что у вас есть возможность взглянуть на самые интересные моменты шоу, фото выступлений и узнать, чем удивляли еврофанов артисты из разных уголков Европы.

Дата публикации
Количество просмотров
806
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