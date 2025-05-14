"Евровидение-2025": стали известны имена первых финалистов конкурса

Выступление Швеции на "Евровидении-2025" / © flickr.com/Rudolf Vlček

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В швейцарском Базеле, где в этом году проходит самый масштабный музыкальный конкурс Европы - "Евровидение-2025", завершился первый полуфинал.

На сцену вышли 15 ярких участников из разных стран, однако лишь десяти удалось покорить сердца зрителей и пройти в гранд-финал, который состоится уже в эту субботу, 17 мая.

По результатам зрительского голосования, в финал "Евровидения-2025" проходят представители таких стран:

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Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Эти артисты еще раз выступят на главной сцене конкурса, где продолжат борьбу за победу в финале 17 мая.

В этом году в финале "Евровидения-2025" будут соревноваться представители 26 стран. К ним присоединятся участники, автоматически получившие место в финале: это представители "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания, а также победитель прошлогоднего конкурса - Швейцария.

Напомним, сайт ТСН.ua традиционно следит за всеми деталями "Евровидения-2025". Мы вели текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала, так что у вас есть возможность взглянуть на самые интересные моменты шоу, фото выступлений и узнать, чем удивляли еврофанов артисты из разных уголков Европы.