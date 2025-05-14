"Евровидение-2025": Украина прошла в финал конкурса

Выступление группы Ziferblat на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

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В швейцарском Базеле завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Стало известно, кто из участников прошел в гранд-финал шоу, которое состоится уже в эту субботу, 17 мая. По результатам голосования к следующему этапу перешла и Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Во время первого полуфинала Ziferblat продемонстрировали по-настоящему сказочный номер с пиротехникой. Постановка выдержана в приглушенных розовых оттенках с элементами ретро-эстетики. Образы участников группы – стильные костюмы в стиле 70-х – удачно сочетались с глубоким месседжем композиции. Сильный вокал Даниила Лещинского, в котором ощутима вся боль за Украину, вызвали громкие овации в зале St. Jakobshalle.

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Сама же конкурсная песня "Bird of Pray", написанная на английском и украинском языках, - это история о потере и надежде, о духовной молитве, преодолевающей хаос войны и тьму внутренней борьбы. Отдельного внимания заслуживает бек-вокалистка Кристина, которая, несмотря на трагическую потерю собственного дома в результате обстрелов на востоке Украины, выступила на сцене, чем растрогала многих зрителей.

Гранд-финал "Евровидения-2025", в который попала Украина, состоится в субботу, 17 мая. В нем будут соревноваться 26 стран. А наша группа Ziferblat снова продемонстрирует свой талант и попытается одержать победу для Украины.

Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидение-2025". В материале вы можете увидеть все самые яркие моменты шоу, узнать, кто из конкурсантов больше всего поразил публику, и чем удивляли звездные гости.