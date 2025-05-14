Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран является «самой деструктивной силой» на Ближнем Востоке и обвинил Тегеран в дестабилизации региона.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Трамп сделал во вторник, 13 мая, во время Саудовско-американского инвестиционного форума в Эр-Рияде.

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Он подчеркнул, что США никогда не разрешат Ирану получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран должен сделать выбор или продолжать политику «хаоса и террора», или перейти к мирному пути.

«Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь, у нас не будет другого выбора, как оказывать массированное максимальное давление», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что его предложение заключить новое соглашение не будет оставаться актуальным всегда.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от своих «ядерных прав» и не согласится на их ограничение, независимо от давления Вашингтона.

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Мы ранее информировали, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Иран заверил Соединенные Штаты, что не намерен разрабатывать ядерное оружие.