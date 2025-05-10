Иран не планирует получить ядерное оружие — Виткофф

Стив Виткофф / © Getty Images

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Иран заверил Соединенные Штаты, что не намерен разрабатывать ядерное оружие.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф в интервью Breitbart News.

«Мы четко обозначили свою позицию: у Ирана не может быть ядерной бомбы. В ответ они заверили нас, что и не стремятся ее получить», — сказал он.

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По словам Виткоффа, в рамках диалога он готов поверить в искренность иранских намерений, но это должно сопровождаться конкретными шагами, прежде всего, демонтажем инфраструктуры для обогащения урана.

Он подчеркнул, что Иран не должен обладать центрифугами, а уже обогащенное топливо должно быть вывезено в безопасное место. При этом Соединенные Штаты не возражают против гражданской ядерной программы Ирана — в рамках исключительно мирного использования.

«У них уже есть гражданский ядерный реактор в Бушере, где нет центрифуг и никакой возможности обогащать уран. Это пример того, как должна работать их атомная программа», — пояснил спецпредставитель.

Виткофф добавил, что Иран вполне может развивать атомную энергетику для производства электроэнергии, если верит в ее мирное предназначение. Но, по его словам, обогащение урана на территории Ирана — это красная линия для США, и на такие риски они не готовы соглашаться.

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Ранее сообщалось, что на Капитолийском холме, где заседает Конгресс США, продемонстрировали дрон иранского производства как доказательство агрессивного влияния Ирана .

Мы ранее информировали, что Иран и Соединенные Штаты планируют вновь встретиться на следующей неделе относительно быстро развивающейся ядерной программы Тегерана .