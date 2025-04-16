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Иран близок к созданию ядерного оружия — руководитель МАГАТЭ
Значительное ускорение в этой сфере наблюдалось последние четыре года.
Иран приблизился к созданию собственного ядерного оружия, поскольку имеет все необходимые для этого компоненты.
Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью французской газете Le Monde.
«Это как пазл. У них есть кусочки, и однажды они могут собрать их вместе. Но они недалеко от этого, это надо признать», — сказал он.
По словам главы МАГАТЭ, значительное ускорение в этой сфере наблюдалось последние четыре года.
Гросси подчеркнул, что Ирану необходимо восстановить доверие по поводу отсутствия намерений создавать ядерное оружие. В этом контексте он считает правильным, что Иран заинтересован в его визите.
«Недостаточно сказать международному сообществу “у нас нет ядерного оружия“, чтобы вам поверили. У нас должна быть возможность проверить это», — сказал гендиректор Агентства.
При этом он добавил, что надежную систему проверки и мониторинга может предоставить только МАГАТЭ.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран затягивает с переговорами по ядерному соглашению и пригрозил ударами по военным объектам.