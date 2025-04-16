Иран близок к созданию ядерного оружия — руководитель МАГАТЭ

Иранская ракета / © Associated Press

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Иран приблизился к созданию собственного ядерного оружия, поскольку имеет все необходимые для этого компоненты.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью французской газете Le Monde.

«Это как пазл. У них есть кусочки, и однажды они могут собрать их вместе. Но они недалеко от этого, это надо признать», — сказал он.

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По словам главы МАГАТЭ, значительное ускорение в этой сфере наблюдалось последние четыре года.

Гросси подчеркнул, что Ирану необходимо восстановить доверие по поводу отсутствия намерений создавать ядерное оружие. В этом контексте он считает правильным, что Иран заинтересован в его визите.

«Недостаточно сказать международному сообществу “у нас нет ядерного оружия“, чтобы вам поверили. У нас должна быть возможность проверить это», — сказал гендиректор Агентства.

При этом он добавил, что надежную систему проверки и мониторинга может предоставить только МАГАТЭ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран затягивает с переговорами по ядерному соглашению и пригрозил ударами по военным объектам.