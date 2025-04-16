В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги: над городом поднялся дым (обновлено)

Воздушная тревога в Днепре / © ТСН.ua

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Вечером в среду, 16 апреля, в городе Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

В Воздушных силах сообщили , что в направлении Днепра двигаются вражеские ударные беспилотники с юго-западного направления.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.

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"Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", - написал он.

Мониторинговые каналы сообщили о массированной атаке вражеских беспилотников на Днепре.

По сообщению местных СМИ, после серии взрывов в некоторых районах города видны задымления, кое-где исчез свет.

Кроме того, по сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ряде областей остается угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.

Напомним, 10 апреля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру . На месте удара возник масштабный пожар.