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В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги: над городом поднялся дым (обновлено)
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских ударных дронов в направлении города.
Вечером в среду, 16 апреля, в городе Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
В Воздушных силах сообщили , что в направлении Днепра двигаются вражеские ударные беспилотники с юго-западного направления.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.
"Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", - написал он.
Мониторинговые каналы сообщили о массированной атаке вражеских беспилотников на Днепре.
По сообщению местных СМИ, после серии взрывов в некоторых районах города видны задымления, кое-где исчез свет.
Кроме того, по сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ряде областей остается угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.
Напомним, 10 апреля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру . На месте удара возник масштабный пожар.