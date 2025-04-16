Российские "Шахеды" с ядом: эксперт оценил реальность угрозы

Россия может использовать ядовитые капсулы в «Шахедах» / © t.me/SJTF_Odesa

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Отравить поверхность дрона-камикадзе практически невозможно, потому что такой яд во время контакта с воздухом довольно быстро разлагается и теряет свои свойства. Но вполне реально, что россияне могут закреплять на своих "Шахедах" капсулы с ядовитым веществом.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Новости.LIVE".

«Это технически невозможно наносить ядовитые вещества на поверхность “Шахеда”», — заверил Грабский.

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В то же время он отметил, что сейчас известно лишь о нескольких единичных случаях использования ядовитых капсул в российских дронах, поэтому о масштабной угрозе пока речь не идет.

«Противодействовать этому очень просто: если вы увидели что-то, остановитесь, не подходите и проинформируете соответствующие службы. А наносить на "Шахед" ядовитое вещество - это откровенный бред, даже с технологической точки зрения. Потому что ядовитые вещества разлагаются через время, поэтому в этом нет никакого смысла», — добавил эксперт.

По словам Сергея Грабского, концентрированный яд CS, также известный как иритант, не является каким-то «новым словом в войне». Это вещество известно давно, и у России есть большие его запасы, которые могут быть использованы в войне против Украины.

Напомним, Россия начала запускать по Украине ядовитые "Шахеды". Специалисты считают целесообразным избегать прикосновения к обломкам Shahed без предварительного анализа на наличие химической опасности.