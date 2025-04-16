Російські "Шахеди" з отрутою: експерт оцінив реальність загрози

Росія може використовувати отруйні капсули в «Шахедах» / © t.me/SJTF_Odesa

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«Отруїти» поверхню дрона-камікадзе практично неможливо, тому що така отрута під час контакту з повітрям доволі швидко розкладається і втрачає свої властивості. Але цілком реально, що росіяни можуть закріплювати на своїх «Шахедах» капсули з отруйною речовиною.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі «Новини.LIVE».

«Це технічно неможливо наносити отруйні речовини на поверхню “Шахеда“», — запевнив Грабський.

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Водночас він зазначив, що наразі відомо лише про кілька поодиноких випадків використання отруйних капсул в російських дронах, тому про масштабну загрозу поки що не йдеться.

«Протидіяти цьому дуже просто: якщо ви щось побачили, зупиніться, не підходьте та поінформуєте відповідні служби. А наносити на „Шахед“ отруйну речовину — це відверта маячня, навіть з технологічного погляду. Бо отруйні речовини розкладаються через певний час, тому в цьому немає жодного сенсу», — додав експерт.

За словами Сергія Грабського, концентрована отрута CS, також відома як іритант, не є якимось «новим словом у війні». Ця речовина відома давно, і Росія має великі її запаси, які можуть бути використані у війні проти України.

Нагадаємо, Росія почала запускати по Україні отруйні «Шахеди». Фахівці вважають доцільним уникати дотику до уламків «Shahed» без попереднього аналізу на наявність хімічної небезпеки.