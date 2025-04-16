Росія атакує отруйними "Шахедами": у ЦПД уточнили загрозу

Атака ворожих «Шахедів» по Україні / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Російська армія справді використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу «Шахед», споряджені отруйними речовинами. Однак уламки їхнього корпусу не несуть загрози.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

«Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У ЦПД додали, що в одному з БпЛА було виявлено капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант).

«Це високотоксична речовина подразнювальної дії», — уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що окупанти можуть наносити токсичні речовини на корпуси дронів, аби завдати додаткової шкоди тим, хто контактує з уламками після збиття.