ГУР: Росія може залучити північнокорейців до наступу на Суми

Росія розглядає наступ на Суми та схід Харкова. / © ТСН.ua

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Росія може готувати наступальні дії на Суми та східну частину Харкова.

Про це заявив Андрій Черняк, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв’ю NHK World.

За його словами, не виключено, що до бойових дій на цьому напрямку Росія спробує залучити північнокорейських військових.

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Водночас представник ГУР підтвердив, що Росія активно використовує боєприпаси північнокорейського виробництва. Більше того, за словами Черняка, саме Північна Корея виробляє приблизно половину снарядів, які нині застосовує російська армія.

Також Пхеньян, за даними української розвідки, постачає Москві ракети. Спершу вони демонстрували низьку точність — відхилялися від цілей більш ніж на 100 метрів. Проте згодом їхня точність зросла, і зараз вони набагато точніше вражають визначені координати.

Раніше повідомлялось, що російська армія розпочала наступ на Сумщину й Харківщину. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Крім того, за його словами, Росія може повторити наступ з Білорусі. Восени там почнуться навчання “Запад” — після аналогічних ворог розпочав повномасштабний наступ 2022 року.