Росія почала запускати по Україні отруйні "Шахеди" – InformNapalm

Shahed. / © t.me/SJTF_Odesa

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З кількох військових джерел стало відомо про ймовірне застосування Росією хімічних отруйних речовин на БПЛА типу “Shahed 136”/”Герань-2”. За їхніми словами, окупанти можуть наносити токсичні речовини на корпуси дронів, аби завдати додаткової шкоди тим, хто контактує з уламками після збиття.

Про це повідомляє InformNapalm.

Поки що немає підтвердження, що це явище має масовий характер. Однак військові фахівці вважають доцільним уникати дотику до уламків Shahed без попереднього аналізу на наявність хімічної небезпеки.

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Як нагадують аналітики, на території Росії давно діють наукові установи, які розробляють бойові отруйні речовини. Також відомі випадки, коли російські спецслужби використовували такі речовини для вбивств своїх опонентів за кордоном — зокрема, з застосуванням “Новичка”.

Разом з тим не виключено, що інформація про хімічну обробку дронів може бути елементом інформаційно-психологічних операцій ворога, спрямованих на поширення паніки серед цивільного населення. Тому закликаємо українців зберігати спокій і критично ставитись до подібних повідомлень.

Нагадаємо, кількість повітряних атак Росії проти України зростає. Так ворог показує, що найближчим часом зосередиться на відвертому терорі мирного населення.