ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога 16 квітня

Повітряна тривога / © ТСН.ua

В столиці України та низці регіонів 16 квітня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога!», — повідомили в ПС.

Згодом Повітряні Сили попередили про загрозу балістики.

Станом на 16 квітня 13:55 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Сумська;

  • Харківська;

  • Полтавська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Запорізька;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Вінницька;

  • Київська та м. Київ;

  • Черкаська;

  • АР Крим.

Мапа повітряних тривог / © скриншот

Мапа повітряних тривог / © скриншот

Нагадаємо, Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie