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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В столиці України та низці регіонів 16 квітня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога!», — повідомили в ПС.
Згодом Повітряні Сили попередили про загрозу балістики.
Станом на 16 квітня 13:55 повітряна тривога оголошена в таких областях:
Сумська;
Харківська;
Полтавська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Запорізька;
Донецька;
Луганська;
Вінницька;
Київська та м. Київ;
Черкаська;
АР Крим.
Нагадаємо, Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою.