В Одесі вночі пролунали вибухи: працює ППО

Вибухи в Одесі / © ТСН.ua

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В Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

Влада міста закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

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Повідомляється, що ворог атакує ударними безпілотниками, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.