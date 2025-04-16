ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

В Одесі вночі пролунали вибухи: працює ППО

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі / © ТСН.ua

В Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

Влада міста закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

Повідомляється, що ворог атакує ударними безпілотниками, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie