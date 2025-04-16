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В Одесі вночі пролунали вибухи: працює ППО
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
В Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.
Влада міста закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.
Повідомляється, що ворог атакує ударними безпілотниками, у місті працюють сили протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.