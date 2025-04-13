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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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379
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Атаки РФ на Одесу: дрони влучили в авто просто під час руху (відео)

Внаслідок атаки на Одесу постраждали чотири особи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Палаюча автівка, в яку влучив «Шахед»

Палаюча автівка, в яку влучив «Шахед» / © t.me/xydessa

Пізно ввечері, 13 квітня, російські окупанти вкотре атакувала Одесу своїми ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.

Тим часом, у Мережі з’явилося відео палаючих автівок, у які влучили ворожі дрони. На кадрах видно, що після падіння «шахеда» посеред дороги утворилася вирва і горить авто.

«На дорозі просто воронка від „шахеда“, після чого машина на швидкості влітає у стовп. Ймовірно, всі, хто були в машині, загинули», — зазначають в місцевому пабліку.

Як уточнюють в іншому пабліку, за слова очевидців, водій встиг вибігти з машини перед тим, як вона згоріла.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

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