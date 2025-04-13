Атаки РФ на Одесу: дрони влучили в авто просто під час руху (відео)

Палаюча автівка, в яку влучив «Шахед» / © t.me/xydessa

Реклама

Пізно ввечері, 13 квітня, російські окупанти вкотре атакувала Одесу своїми ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.

Реклама

Тим часом, у Мережі з’явилося відео палаючих автівок, у які влучили ворожі дрони. На кадрах видно, що після падіння «шахеда» посеред дороги утворилася вирва і горить авто.

Дата публікації 23:06, 13.04.25 Кількість переглядів 9 В Одесі під удар дронів потрапили автівки

«На дорозі просто воронка від „шахеда“, після чого машина на швидкості влітає у стовп. Ймовірно, всі, хто були в машині, загинули», — зазначають в місцевому пабліку.

Як уточнюють в іншому пабліку, за слова очевидців, водій встиг вибігти з машини перед тим, як вона згоріла.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.