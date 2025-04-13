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- Війна
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В Одесі лунають вибухи: що відомо
Одеса та район, будьте в укриттях!
Ворог пізно ввечері 13 квітня атакує ударними безпілотниками Одесу. У місті пролунала низка вибухів і небезпека ще не минула.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
«Ще вибухи у місті! Будьте у безпечних місцях», — закликав міський голова.
Труханов попередив про небезпеку жителів центру міста, а також закликав перебувати в укриттях мешканців, зокрема Пересипського району.
«Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!» — закликали і Повітряні сили України.
Нагадаємо, вдень 13 квітня ворог атакував ракетами Суми.
У Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій вважають, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.