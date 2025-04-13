Ракетний удар по Сумах: які цивільні об’єкти зруйновано

Внаслідок удару по Сумах пошкоджено будівлю редакції «Цукр» / © Facebook Дмитра Тіщенка

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Внаслідок ракетної атаки російської армії по місту Суми 13 квітня зазнали ушкоджень та руйнувань декілька цивільних об’єктів. Серед них — офіси місцевих редакцій, будівля університету, пресклуб, центр культури та театр.

Про це в коментарі виданню «Детектор медіа» повідомила регіональна представниця Інституту масової інформації Альона Яцина.

Найбільше постраждав «Конгрес центр» Сумського державного університету. Тут зруйновано фотовиставки видання «Кордон медіа» і Сумського культурного центру.

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Повністю зруйнований театр «Няньки», який розташовувався в укритті «Конгрес центру».

В цьому ж приміщенні працювала знімальна група ютуб-проєкту «Щоденники війни». На щастя нікого з працівників у момент атаки не було в будівлі.

Поранення отримав охоронець «Конгрес центру» — батько воєнного кореспондента «Кордон медіа».

Руйнування після удару по Сумах / © Facebook Дмитра Тіщенка

В офісі редакції видання «Цукр» і в одному з залів Сумського пресклубу вилетіли вікна.

Пошкодження в редакції видання «Цукр» / © Facebook Дмитра Тіщенка

Вщент знищено офіс місцевого ютуб-проєкту «Сумський канал».

В офісі Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв пошкоджено меблі та техніку.

Нагадаємо, у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій вважають, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.