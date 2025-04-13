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Ракетний удар по Сумах: які цивільні об’єкти зруйновано
Найбільше постраждав «Конгрес центр» Сумського державного університету.
Внаслідок ракетної атаки російської армії по місту Суми 13 квітня зазнали ушкоджень та руйнувань декілька цивільних об’єктів. Серед них — офіси місцевих редакцій, будівля університету, пресклуб, центр культури та театр.
Про це в коментарі виданню «Детектор медіа» повідомила регіональна представниця Інституту масової інформації Альона Яцина.
Найбільше постраждав «Конгрес центр» Сумського державного університету. Тут зруйновано фотовиставки видання «Кордон медіа» і Сумського культурного центру.
Повністю зруйнований театр «Няньки», який розташовувався в укритті «Конгрес центру».
В цьому ж приміщенні працювала знімальна група ютуб-проєкту «Щоденники війни». На щастя нікого з працівників у момент атаки не було в будівлі.
Поранення отримав охоронець «Конгрес центру» — батько воєнного кореспондента «Кордон медіа».
В офісі редакції видання «Цукр» і в одному з залів Сумського пресклубу вилетіли вікна.
Вщент знищено офіс місцевого ютуб-проєкту «Сумський канал».
В офісі Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв пошкоджено меблі та техніку.
Нагадаємо, у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій вважають, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.