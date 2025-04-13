В Одессе раздаются взрывы: что известно

Воздушная тревога в Одессе

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Враг поздно вечером 13 апреля атакует ударными беспилотниками в Одессу. В городе раздался ряд взрывов и опасность еще не прошла.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Еще взрывы в городе! Будьте в безопасных местах», — призвал городской голова.

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Труханов предупредил об опасности жителей центра города, а также призвал находиться в укрытиях жителей, в частности, Пересыпского района.

«Одесса — в районе города враждебные БпЛА. Находитесь в укрытиях!» — призывали и Воздушные силы Украины.

Напомним, днем 13 апреля враг атаковал ракетами Сумы.

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций считают, что для государства-агрессорки, декларирующего себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.

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