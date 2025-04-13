- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2034
- Час на прочитання
- 2 хв
У США підліток вбив своїх батьків, а потім планував убити Трампа і втекти до України
17-річний хлопець був родом з Молдови. Після вбивства Трампа він планував втекти до України.
У Сполучених Штатах 17-річний підліток вбив своїх батьків, а потім планував убити президента США Дональда Трампа.
Про це передають CNN і Independent з посиланням на дані з ФБР.
17-річний Нікіта Касап закликав до вбивства президента Трампа та повалення уряду США у текстових повідомленнях, знайдених слідчими.
Батьків хлопця — матір Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра — знайшли мертвими у їхньому будинку. У матері було вогнепальне поранення в живіт і шию, а у вітчима — поранення в голову. За даними правоохоронців, їх убили ще 11 лютого.
До 23 лютого хлопець нібито продовжував жити в будинку з тілами батьків. Після цього він утік на позашляховику батьків, прихопивши з собою всі гроші та ювелірні вироби.
Прокурори кажуть, що Касап написав маніфест із закликом до вбивства Трампа та інших терористичних атак. Метою, як говорилося в його маніфесті, було розпалити політичну революцію та сприяти перевазі білої раси.
Один однокласник розповів слідчим, що Касап сказав, що він спілкувався з кимось у Росії через Telegram, і вони придумали план вбити Трампа та повалити американський уряд.
17-річний хлопець був родом з Молдови. Після вбивства Трампа він планував втекти до України. В одному з повідомлень у Telegram він запитав: "Тож поки в Україні я зможу жити нормальним життям? Навіть коли дізнаються, що я це зробив?"
Раніше американський мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск заявив, що його хочуть вбити.