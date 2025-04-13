У США підліток вбив своїх батьків, а потім планував убити Трампа і втекти до України

Підліток, що вбив батьків і хотів вбити Трампа / © dailyexpress.co.uk

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У Сполучених Штатах 17-річний підліток вбив своїх батьків, а потім планував убити президента США Дональда Трампа.

Про це передають CNN і Independent з посиланням на дані з ФБР.

17-річний Нікіта Касап закликав до вбивства президента Трампа та повалення уряду США у текстових повідомленнях, знайдених слідчими.

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Батьків хлопця — матір Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра — знайшли мертвими у їхньому будинку. У матері було вогнепальне поранення в живіт і шию, а у вітчима — поранення в голову. За даними правоохоронців, їх убили ще 11 лютого.

До 23 лютого хлопець нібито продовжував жити в будинку з тілами батьків. Після цього він утік на позашляховику батьків, прихопивши з собою всі гроші та ювелірні вироби.

Прокурори кажуть, що Касап написав маніфест із закликом до вбивства Трампа та інших терористичних атак. Метою, як говорилося в його маніфесті, було розпалити політичну революцію та сприяти перевазі білої раси.

Один однокласник розповів слідчим, що Касап сказав, що він спілкувався з кимось у Росії через Telegram, і вони придумали план вбити Трампа та повалити американський уряд.

17-річний хлопець був родом з Молдови. Після вбивства Трампа він планував втекти до України. В одному з повідомлень у Telegram він запитав: "Тож поки в Україні я зможу жити нормальним життям? Навіть коли дізнаються, що я це зробив?"

Раніше американський мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск заявив, що його хочуть вбити.