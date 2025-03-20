Ілон Маск заявив, що його хочуть вбити

Перевірки, які проводило очолюване Ілоном Маском відомство, призвели до масових звільнень у федеральних агентствах та департаментах.

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що його життя під загрозою. За його словами, деякі колишні чиновники хотіли б його смерті за те, що він зупинив "їхні шахрайства".

Заяву Ілона Маска у коментарі телеканалу Fox News цитує видання The Hill.

"Коли ви забираєте у людей... гроші, які вони отримують шахрайським шляхом, вони дуже засмучуються і фактично хочуть убити мене за те, що я зупинив їхнє шахрайство", — сказав гендиректор Tesla і SpaceX, який займається виявленням зловживань у різних урядових програмах.

Очолюване Ілоном Маском відомство перевіряє роботу різних федеральних департаментів та агентств — від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до Інституту миру США. Ці заходи призвели до звільнення тисяч працівників і затримки коштів, виділених Конгресом.

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Діяльність DOGE було рішуче засуджено демократами в Конгресі, і цей департамент зіткнувся з безліччю юридичних оскаржень у суді.

Ілон Маск також прокоментував нещодавні напади на дилерів Tesla, які відбувалися в США та інших країнах світу. Цього тижня в Лас-Вегасі підпалили кілька автомобілів Tesla, напади також сталися в Канзас-Сіті, де було пошкоджено Cybertrucks у дилерському центрі Tesla.

"Вони хочуть вдарити по Tesla, тому що ми зупиняємо це жахливе марнотратство та корупцію в уряді. І я думаю, що вони погані люди. Погані люди роблять погані речі", — наголосив соратник Трампа.

Нагадаємо, раніше після конфлікту з Ілоном Маском сенатор США Марк Келлі вирішив відмовитися від Tesla, назвавши компанію "рекламним щитом" для політичних амбіцій її власника.

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