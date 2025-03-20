Илон Маск заявил, что его хотят убить

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE), заявил, что его жизнь находится под угрозой. По его словам, некоторые бывшие чиновники хотели бы его смерти за то, что он остановил "их мошенничества".

Заявление Илона Маска в комментарии телеканалу Fox News цитирует The Hill.

"Когда вы забираете у людей... деньги, которые они получают мошенническим путем, они очень расстраиваются и фактически хотят убить меня за то, что я остановил их мошенничество", — сказал гендиректор Tesla и SpaceX, который занимается выявлением злоупотреблений в различных правительственных программах.

Возглавляемое Илоном Маском ведомство проверяет работу различных федеральных департаментов и агентств – от Агентства США по международному развитию (USAID) до Института мира США. Эти меры привели к увольнению тысяч работников и задержке средств, выделенных Конгрессом.

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Деятельность DOGE была решительно осуждена демократами в Конгрессе, и этот департамент столкнулся с множеством юридических обжалований в суде.

Илон Маск также прокомментировал недавние нападения на дилеров Tesla, происходившие в США и других странах мира. На этой неделе в Лас-Вегасе подожгли несколько автомобилей Tesla, нападения также произошли в Канзас-Сити, где были повреждены Cybertrucks в дилерском центре Tesla.

"Они хотят ударить по Tesla, потому что мы останавливаем эту ужасную расточительность и коррупцию в правительстве. И я думаю, что они плохие люди. Плохие люди делают плохие вещи", — подчеркнул соратник Трампа.

Напомним, ранее после конфликта с Илоном Маском сенатор США Марк Келли решил отказаться от Tesla, назвав компанию "рекламным щитом" для политических амбиций ее владельца.

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