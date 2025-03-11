Трамп хоче придбати нову Tesla: яка мотивація

Президент США Дональд Трамп має намір придбати нову автівку Tesla. У такий спосіб американський лідер хоче підтримати власника компанії Ілона Маска.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп стверджує, що для республіканців, консерваторів і всіх великих американців Ілон Маск робить усе, щоб допомогти нації.

"Але радикальні ліві божевільні, як вони це часто роблять, намагаються незаконно та за змовою бойкотувати Tesla, одного з найбільших світових автовиробників і "дитину" Ілона, щоб атакувати та завдати шкоди Ілону та всьому, за що він виступає", - зауважує очільник США.

Трамп додав, що це намагалися зробити зі мною на президентських перегонах 2024 року.

"У будь-якому випадку, я збираюся купити новеньку Tesla завтра вранці на знак довіри та підтримки Ілона Маска, справді великого американця. Чому він повинен бути покараний за те, що доклав свої величезні навички до роботи, щоб допомогти ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ?", - завершив Трамп.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск став на 111 млрд доларів біднішим. Це сталося через падіння акцій Tesla на понад 40%.

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