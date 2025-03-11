Катастрофа Starship очима астронавтів NASA: унікальні кадри

Попри невдалий політ, SpaceX продовжує вдосконалювати Starship, який у майбутньому має стати основним транспортом для польотів на Марс.

Астронавт NASA Дон Петтіт опублікував унікальні фото вибуху SpaceX Starship, зроблені з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це він написав в соціальній мережі Х.

Знімки показують, як найпотужніша ракетно-космічна система у світі руйнується у верхніх шарах атмосфери. Це сталося під час восьмого випробувального польоту Starship, який завершився невдачею.

"Ми бачили з МКС, як Starship розпався у верхніх шарах атмосфери та впав на землю", — написав Дон Петтіт у соцмережі X.

Компанія SpaceX розглядає Starship як ключовий транспортний засіб для майбутньої колонізації Місяця та Марса. Його двигуни Raptor працюють на рідкому кисні та рідкому метані – обидва ці компоненти можна видобувати безпосередньо на Червоній планеті, що робить корабель ідеальним для міжпланетних подорожей.

У зібраному вигляді Starship має висоту близько 122 метрів, що робить його найбільшою та найпотужнішою ракетою в історії. Корабель створений для багаторазового використання, що значно здешевлює космічні польоти.

Момент вибуху Starship

Нагадаємо, американській мільярдер Ілон Маск заявив, що його соцмережу Х (раніше – Twitter) атакували хакери, а також натякнув на "український слід".

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