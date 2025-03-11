Катастрофа Starship глазами астронавтов NASA: уникальные кадры

Несмотря на неудачный полет, SpaceX продолжает усовершенствовать Starship, который в будущем должен стать основным транспортом для полетов на Марс.

Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал уникальные фото взрыва SpaceX Starship, сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

Об этом он написал в социальной сети X.

Снимки показывают, как мощная ракетно-космическая система в мире разрушается в верхних слоях атмосферы. Это произошло во время восьмого испытательного полета Starship, завершившегося неудачей.

"Мы видели с МКС, как Starship распался в верхних слоях атмосферы и упал на землю", — написал Дон Петтит в соцсети X.

Компания SpaceX рассматривает Starship как ключевое транспортное средство для будущей колонизации Луны и Марса. Его двигатели Raptor работают на жидком кислороде и жидком метане – оба компонента можно добывать непосредственно на Красной планете, что делает корабль идеальным для межпланетных путешествий.

В собранном виде Starship имеет высоту около 122 метров, что делает его самой большой и мощной ракетой в истории. Корабль предназначен для многократного использования, что значительно удешевляет космические полеты.

Момент взрыва Starship

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что его соцсеть Х (ранее – Twitter) атаковали хакеры, а также намекнул на "украинский след".

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