Ученые подтвердили: что на самом деле находится внутри Луны

Это приближает нас к пониманию не только истории Луны, но и процессов, формирующих всю Солнечную систему.

Подробное исследование, опубликованное в мае 2023 года, дало окончательный ответ на вопрос, долгое время остававшийся предметом научных дискуссий. Оказалось, что внутреннее ядро Луны является жестким шаром с плотностью, похожей на железо.

Об этом говорит Science alert.

"Наши результаты подвергают сомнению эволюцию магнитного поля Луны, поскольку они демонстрируют существование внутреннего ядра и поддерживают сценарий глобального переворота мантии", — заявила команда под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований.

Как удалось подтвердить наличие жесткого ядра?

Лучший способ исследования внутренней структуры планет и спутников — это анализ сейсмических волн, распространяющихся через недра. Данные, собранные во время миссии Apollo, позволили узнать, что Луна имеет жидкое наружное ядро. Однако точная структура внутреннего ядра оставалась неизвестной, ведь существовали две противоречивые модели:

Луна имеет твердое внутреннее ядро. Ядро полностью жидкое

Чтобы решить эту проблему, команда Брио проанализировала данные различных космических миссий и экспериментов по лазерной локации Луны. Исследователи изучали, как гравитация Земли деформирует Луну, анализировали изменение ее расстояния от нашей планеты, а также измеряли плотность.

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После проведения серии моделирований, учитывавших разные сценарии строения ядра, ученые пришли к выводу, что наилучшим образом собранным данным соответствует модель с твердым внутренним ядром, окруженным жидким наружным слоем.

Какие размеры имеет ядро Луны?

Согласно моделированию, размеры лунного ядра таковы:

Наружное жидкое ядро имеет радиус примерно 362 км.

Внутреннее твердое ядро – около 258 км.

Интересно, что эти результаты согласовываются с предыдущими исследованиями. Еще в 2011 году команда под руководством планетолога NASA Маршалла Рене Вебера использовала передовые сейсмологические методы для изучения ядра Луны. Они обнаружили твердое внутреннее ядро радиусом 240 км и плотностью около 8000 кг/м³.

Почему это открытие важно?

Исследование внутренней структуры Луны дает нам ключи к пониманию его истории. Известно, что в первые миллиарды лет после образования Луна имела мощное магнитное поле, которое начало ослабевать около 3,2 миллиарда лет назад. Магнитное поле формируется через движения расплавленных металлов в ядре, поэтому установление состава и состояния ядра помогает объяснить, почему Луна потеряла свою магнитную оболочку.

Учитывая планы человечества вернуться на Луну в ближайшие десятилетия, предстоящие миссии смогут провести более детальные сейсмические измерения, которые либо подтвердят, либо дополнят эти результаты. Это приблизит нас к пониманию не только истории Луны, но и процессов, формирующих всю Солнечную систему.