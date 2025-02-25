Почему Марс красный: ученые совершили новое открытие

Цвет Марса свидетельствует, что у планеты когда-то была вода на своей поверхности.

Марс, известный своим ржаво-красным цветом, часто называют "Красная планета". Однако новые исследования обнаруживают, что этот цвет имеет гораздо большее значение, чем просто эстетический вид.

Об этом сообщило издание Space.

Оказалось, что марсианский цвет обусловлен ржавлением минералов железа, в частности, оксидом железа, который превращается в пыль через ветры планеты. Это то же соединение, которое придает ржавчине на Земле ее характерный красный оттенок.

Однако новые исследования указывают на то, что в составе марсианской пыли имеется особый оксид железа – ферригидрит, который формируется в условиях наличия воды. Это открытие свидетельствует о том, что Марс когда-то имел воду на своей поверхности, что может являться важным доказательством его потенциальной пригодности для жизни в прошлом.

"Марс все еще остается Красной планетой. Просто наше понимание того, почему Марс красный изменилось", — отметили исследователи.

Напомним, ученые ответили, что будет, если крошечная черная дыра пройдет через тело человека.

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