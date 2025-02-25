Чому Марс червоний: вчені зробили нове відкриття

Марс, який відомий своїм іржаво-червоним кольором, його часто називають "Червона планета". Однак нові дослідження виявляють, що цей колір має значно більше значення, ніж просто естетичний вигляд.

Про це повідомила видання Space.

Виявилось, що марсіанський колір зумовлений іржавінням мінералів заліза, зокрема оксидом заліза, який перетворюється на пил через вітри планети. Це та сама сполука, що надає іржі на Землі її характерний червоний відтінок.

Проте нові дослідження вказують на те, що у складі марсіанського пилу є особливий оксид заліза — ферригидрит, який формується в умовах наявності води. Це відкриття свідчить про те, що Марс колись мав воду на своїй поверхні, що може бути важливим доказом його потенційної придатності для життя в минулому.

"Марс все ще залишається Червоною планетою. Просто наше розуміння того, чому Марс червоний, змінилося", — зазначили дослідники.

Нагадаємо, вчені відповіли, що буде, якщо крихітна чорна діра пройде через тіло людини.

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