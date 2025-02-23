Що буде, якщо крихітна чорна діра пройде через тіло людини

Уявіть собі чорну діру розміром з атом, але з масою, порівнянною з астероїдом, яка рухається крізь Землю. Це здається неймовірним, але вчені припускають, що такі об’єкти можуть існувати.

Що ж станеться, якщо одна з них випадково зіткнеться з людиною, розповідає T4.

Зазвичай чорні діри асоціюються з величезними космічними гігантами, здатними поглинати цілі зірки, але є й інші їхні види – так звані первинні чорні діри. Вважається, що вони могли утворитися ще на ранніх етапах формування Всесвіту, задовго до появи перших зірок.

На цей час науковці не виявили жодної такої чорної діри, але існує гіпотеза, що вони можуть складатися з темної матерії, загадкової субстанції, яка, ймовірно, утримує галактики разом. Їхня маса може досягати від 10¹³ до 10¹⁹ кг, що еквівалентно масі астероїда, але сам об’єкт буде мізерно малим.

Дослідники вирішили змоделювати ситуацію, коли така чорна діра проходить через людське тіло. Було враховано два основні фактори: приливні сили та ударні хвилі.

Приливні сили виникають через різницю у гравітаційному впливі на різні частини тіла. Оскільки така чорна діра надзвичайно мала, її вплив буде відчутний лише в мікроскопічному масштабі. Вчені дійшли висновку, що проникнення такого об’єкта через організм людини, ймовірно, буде сприйматися як легке поколювання.

Однак, якщо чорна діра пройде через мозок, наслідки можуть бути значно серйознішими – приливні сили можуть розірвати клітини, що може виявитися фатальним. Проте, для такого ефекту її маса має бути не меншою за 10¹⁹ кг.

Ударні хвилі, які виникають під час проходження чорної діри крізь тканини, можуть спричинити пошкодження клітин та внутрішніх органів.

Хоча така перспектива звучить тривожно, насправді ймовірність того, що людина коли-небудь зустрінеться з мікроскопічною чорною дірою, надзвичайно низька – менше ніж один шанс на 10 трильйонів. Тож побоюватися цього точно не варто.