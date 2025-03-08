ЗМІ повідомили про сварку між Маском та Рубіо: Трамп все заперечує

Сварка нібито сталася у присутності двох десятків осіб.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з членами уряду сталася сварка між держсекретарем Марком Рубіо та міністрами та очільником Департаменту урядової ефективності, мільярдером Ілоном Маском.

Про це інформує The New York Times.

У повідомленні вказується, що сварка сталася у присутності двох десятків осіб.

Держсекретар Рубіо був розлючений на Маска через те, що його команда фактично закрила ціле відомство – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке перебуває під контролем Держдепу – накинувся на мільярдера.

Видання пише, що Маск презирливо звинуватив Рубіо, що той нікого не звільнив зі свого відомства. Проте, за словами держсекретаря, він достроково відправив на пенсію 1500 чиновників.

Пізніше президент Дональд Трамп у коментарі журналістам заперечив дану інформацію.

"Ніяких зіткнень, я там був. Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово справляються", — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень.

Ми раніше інформували, що відключення Маском доступу України до Starlink може спричинити "велику міжнародну кризу".

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