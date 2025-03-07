Трюдо партолив Трампа, розсмішивши журналістів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо потролив президента США Дональда Трампа, відповідаючи на запитання журналістів.

Про це свідчить відео з Мережі.

Звертаючись до прем’єра Канади, журналістка процитувала міністерку закордонних справ країни Мелані Жолі, яка охарактеризувала те, що відбувається з Трампом, як психодраму. Представниця медіа поцікавилася у Трюдо, як він це охарактеризуєте.

"Четвер", – коротко відповів очільник канадського уряду, чим добряче розсмішив журналістів навколо.

Нагадаємо, нещодавно Трамп розв'язав проти Канади справжню торговельну війну, запровадивши мита у 25% відсотків. Трюдо анонсував, що його країна запровадить такі ж мита у відповідь. Це розлютило президента США, і він навіть обізвав прем’єра Канади "губернатором" – явно натякаючи на свої амбіції зробити країну 51-м штатом Америки.