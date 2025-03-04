Трамп образив Трюдо і знову погрожує Канаді

Між Штатами і Канадою розгорілася справжня торговельна війна через рішення Трампа про мита

Президент Дональд Трамп відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, пригрозивши негайно підвищити тарифи для сусідньої країни ще більше.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social .

Таким чином Трамп відреагував на заяву Трюдо про те, що Канада у відповідь на підвищення американських мит запровадить 25% мита на товари зі США.

Крім того, Дональд Трамп знову назвав прем’єра Трюда "губернатором Канади". Останнім часом він регулярно так називає канадського прем'єра, нагадуючи про свої попередні заяви, що Канада має стати "51 штатом США".

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить у відповідь тариф на США, наш взаємний тариф негайно зросте на таку ж суму", – зазначив очільник Білого дому.

Відповідь Трампа надійшла після того, як Трюдо оголосив, що Канада запровадить 25% мита проти американських товарів на 155 мільярдів канадських доларів.

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Прем'єр-міністр Канади заявив, що США "розпочали торгову війну проти Канади" і що не було "абсолютно ніякого виправдання чи потреби" для тарифів, накладених США на Канаду, які набули чинності у вівторок. Трюдо заявив, що такий вчинок Трампа "дуже дурний".

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 25% мита для Канади та Мексики, а також подвоїв мито на китайські товари до 20%.

Раніше Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати “улюбленим 51-м штатом”

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