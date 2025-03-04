РФ ударила по Одесі – перші деталі про атаку

Унаслідок атаки частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла.

Пізно ввечері, 4 березня, російські окупанти завдали чергового удару по Одесі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, РФ завдала удару по критичній інфраструктурі.

"Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби", – повідомив він. Інших деталей Труханов не уточнив.

Як зазначає місцеве видання "Думська", внаслідок останньої атаки постраждали як мінімум чотири будинки під Одесою і один об'єкт енергоінфраструктури.

Нагадаємо, що вчора росіяни також атакували Одесу безпілотниками. Серед цивільних є четверо поранених.

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