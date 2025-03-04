Має гарний вигляд: Кендалл Дженнер вінтажною мереживною сукнею підкреслила струнку фігуру

Кендалл Дженнер побувала на вечірці Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи вона обрала чорну вінтажну мереживну сукню зі шлейфом із весняної колекції Mugler 1992 року. Вбрання, яке чудово підкреслило її струнку фігуру, було напівпрозорим, мало розрізи на рукавах-пагода і один високий розріз на спідниці.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Аутфіт модель доповнила мереживними туфлями. У неї було акуратне укладання каре з рівним проділом, макіяж із помадою кольору молочного шоколаду, вишневий манікюр, довгі сережки з камінням у вухах та каблучка з червоним каменем.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Модель обрала для свого виходу комфортний лук. На ній був червоний джемпер, широкі чорні джинси і шкіряні туфлі.

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