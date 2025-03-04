РФ ударила по Одессе – первые детали об атаке

В результате атаки часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла.
Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, РФ нанесла удар по критической инфраструктуре.
"Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", – сообщил он. Других деталей Труханов не уточнил.
Как отмечает местное издание "Думская", в результате последней атаки пострадали как минимум четыре дома под Одессой и один объект энергоинфраструктуры.
Напомним, что вчера россияне также атаковали Одессу беспилотниками. Среди гражданских есть четверо раненых.
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