РФ ударила по Одессе – первые детали об атаке

В результате атаки часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла.

Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, РФ нанесла удар по критической инфраструктуре.

"Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", – сообщил он. Других деталей Труханов не уточнил.

Как отмечает местное издание "Думская", в результате последней атаки пострадали как минимум четыре дома под Одессой и один объект энергоинфраструктуры.

Напомним, что вчера россияне также атаковали Одессу беспилотниками. Среди гражданских есть четверо раненых.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.