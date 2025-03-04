Удар по Одессе: что атаковали российские дроны и какие последствия попадания

Российские террористы запустили по Одессе полтора десятка беспилотников. Они пытались атаковать энергетическую инфраструктуру. Как следствие, с утра в городе отключились котельные и усилились перебои со светом. Среди гражданских есть четверо раненых.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Россияне атаковали жилой дом в Одессе. Пока неизвестно, можно ли будет его восстановить. Жители говорят – это чудо, что остались живы.

Атака на Одессу

Татьяна благодарна соседям, которые затащили ее в подвал. Возможно, именно это спасло ей жизнь. Потому что квартира разбита вдребезги. В результате ночной атаки — четверо раненых. У одного контузия, у троих – осколочные ранения и переломы. Утром на месте работают коммунальщики, расчищают улицы от обломков. Местные убирают двор, закрывают разбитые окна пленкой. Работой пытаются отвлечься от пережитого ужаса.

"Это все не страшно — страшно то, что мы пережили, потому что очень близко, очень громко", – говорят местные.

После атаки в городе одновременно вспыхнули несколько пожаров. Во время тушения начала звучать повторная воздушная тревога. Но спасатели смогли быстро обуздать огонь. Сразу после атаки в городе остановились три котельные. Но уже к утру их смогли перезапустить.

Последствия атаки

Часть Одессы на данный момент без света, действуют аварийные отключения. Некоторые районы живут по графику еще после предыдущей вражеской атаки, которая была две недели назад.

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