Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар по Одессе: что атаковали российские дроны и какие последствия попадания

Дата публикации
Просмотры
2734
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Удар по Одессе: что атаковали российские дроны и какие последствия попадания

Россияне обстреляли Одессу

Россияне накануне атаковали Одессу дронами. Что известно о последствиях?

Российские террористы запустили по Одессе полтора десятка беспилотников. Они пытались атаковать энергетическую инфраструктуру. Как следствие, с утра в городе отключились котельные и усилились перебои со светом. Среди гражданских есть четверо раненых.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Россияне атаковали жилой дом в Одессе. Пока неизвестно, можно ли будет его восстановить. Жители говорят – это чудо, что остались живы.

Атака на Одессу / ©
Атака на Одессу

Татьяна благодарна соседям, которые затащили ее в подвал. Возможно, именно это спасло ей жизнь. Потому что квартира разбита вдребезги. В результате ночной атаки — четверо раненых. У одного контузия, у троих – осколочные ранения и переломы. Утром на месте работают коммунальщики, расчищают улицы от обломков. Местные убирают двор, закрывают разбитые окна пленкой. Работой пытаются отвлечься от пережитого ужаса.

"Это все не страшно — страшно то, что мы пережили, потому что очень близко, очень громко", – говорят местные.

После атаки в городе одновременно вспыхнули несколько пожаров. Во время тушения начала звучать повторная воздушная тревога. Но спасатели смогли быстро обуздать огонь. Сразу после атаки в городе остановились три котельные. Но уже к утру их смогли перезапустить.

Последствия атаки / ©
Последствия атаки

Часть Одессы на данный момент без света, действуют аварийные отключения. Некоторые районы живут по графику еще после предыдущей вражеской атаки, которая была две недели назад.

Читайте также:

Новости ТСН 14:00 4 марта. Урсула фон дер Ляйен снова утерла всем нос! Саммит в Брюсселе все покажет

Новости ТСН 14:00 4 марта. Урсула фон дер Ляйен снова утерла всем нос! Саммит в Брюсселе все покажет

Похожие темы:

Следующая публикация