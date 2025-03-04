Удар по Одессе: что атаковали российские дроны и какие последствия попадания

Россияне накануне атаковали Одессу дронами. Что известно о последствиях?
Российские террористы запустили по Одессе полтора десятка беспилотников. Они пытались атаковать энергетическую инфраструктуру. Как следствие, с утра в городе отключились котельные и усилились перебои со светом. Среди гражданских есть четверо раненых.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.
Россияне атаковали жилой дом в Одессе. Пока неизвестно, можно ли будет его восстановить. Жители говорят – это чудо, что остались живы.
Татьяна благодарна соседям, которые затащили ее в подвал. Возможно, именно это спасло ей жизнь. Потому что квартира разбита вдребезги. В результате ночной атаки — четверо раненых. У одного контузия, у троих – осколочные ранения и переломы. Утром на месте работают коммунальщики, расчищают улицы от обломков. Местные убирают двор, закрывают разбитые окна пленкой. Работой пытаются отвлечься от пережитого ужаса.
"Это все не страшно — страшно то, что мы пережили, потому что очень близко, очень громко", – говорят местные.
После атаки в городе одновременно вспыхнули несколько пожаров. Во время тушения начала звучать повторная воздушная тревога. Но спасатели смогли быстро обуздать огонь. Сразу после атаки в городе остановились три котельные. Но уже к утру их смогли перезапустить.
Часть Одессы на данный момент без света, действуют аварийные отключения. Некоторые районы живут по графику еще после предыдущей вражеской атаки, которая была две недели назад.
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