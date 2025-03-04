Удар по Одесі: що атакували російські дрони і які наслідки влучання

Російські терористи запустили по Одесі півтора десятка безпілотників. Вони намагались атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього зранку у місті відключились котельні та посилились перебої зі світлом. Серед цивільних є четверо поранених.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Росіяни атакували житловий будинок в Одесі. Поки що невідомо, чи можна буде його відновити. Мешканці кажуть — це диво, що лишилися живі.

Атака на Одесу

Тетяна вдячна сусідам, які затягли її до підвалу. Можливо, саме це врятувало їй життя. Бо квартира розтрощена вщент. Внаслідок нічної атаки — четверо поранених. В одного контузія, у трьох – уламкові поранення та переломи. Зранку на місці працюють комунальники, розчищають вулиці від друзок та уламків. Місцеві прибирають подвір’я, закривають розбиті вікна плівкою. Роботою намагаються відволіктися від пережитого жаху.

"Це все не страшно — страшно те, що ми пережили, тому що дуже близько, дуже гучно", — кажуть місцеві.

Після атаки у місті одночасно спалахнули кілька пожеж. Під час гасіння почала лунати повторна повітряна тривога. Але рятувальники змогли швидко приборкати вогонь. Одразу після атаки у місті зупинилися три котельні. Але вже до ранку їх змогли перезапустити.

Наслідки атаки

Частина Одеси наразі без світла, діють аварійні відключення. Деякі райони живуть за графіками ще після попередньої ворожої атаки, яка була два тижні тому.

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