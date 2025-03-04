Які ознаки того, що кішка вас любить і довіряє вам

Ці домашні улюбленці відомі своєю незалежністю, але вони вміють продемонструвати ніжні почуття до своїх господарів.
Розповідаємо, як коти висловлюють любов і відданість своєму господареві.
- Кішка показує вам животик. Живіт у кішки – це найбеззахисніша частина тіла. Показуючи її господареві, тварина говорить про повну довіру. Це означає, що поруч із вами кішка почувається в безпеці.
- Тварина зустрічає вас увечері. Якщо домашній улюбленець зустрічає вас біля дверей, коли ви приходите з роботи, треться об ноги й муркоче, так він показує, що дуже радий вас бачити.
- Кіт топче вас лапками. Тільки улюбленому господареві тварина робитиме лапками масаж.
- Домашній улюбленець спить на ваших речах. Кішки лягають на ті речі, які мають запах їхнього господаря. Цей запах дає коту відчуття комфорту й безпеки.
- Кішка приносить вам трофеї з полювання – пташок або гризунів. Це означає, що вона дуже вас любить.
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