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Які ознаки того, що кішка вас любить і довіряє вам

Які ознаки того, що кішка вас любить і довіряє вам

Як коти показують свою любов / Фото: Freepik

Ці домашні улюбленці відомі своєю незалежністю, але вони вміють продемонструвати ніжні почуття до своїх господарів.

Розповідаємо, як коти висловлюють любов і відданість своєму господареві.

  1. Кішка показує вам животик. Живіт у кішки – це найбеззахисніша частина тіла. Показуючи її господареві, тварина говорить про повну довіру. Це означає, що поруч із вами кішка почувається в безпеці.
  2. Тварина зустрічає вас увечері. Якщо домашній улюбленець зустрічає вас біля дверей, коли ви приходите з роботи, треться об ноги й муркоче, так він показує, що дуже радий вас бачити.
  3. Кіт топче вас лапками. Тільки улюбленому господареві тварина робитиме лапками масаж.
  4. Домашній улюбленець спить на ваших речах. Кішки лягають на ті речі, які мають запах їхнього господаря. Цей запах дає коту відчуття комфорту й безпеки.
  5. Кішка приносить вам трофеї з полювання – пташок або гризунів. Це означає, що вона дуже вас любить.

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