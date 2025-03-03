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Названо 10 речей, які треба встигнути зробити до 30 років, щоб наповнити життя сенсом

Названо 10 речей, які треба встигнути зробити до 30 років, щоб наповнити життя сенсом

Що треба встигнути зробити до 30 років / Фото: Freepik

Що варто встигнути зробити до 30 років, щоб не здавалося, що життя проходить повз: поради психологів.

Кожна людина індивідуальна і має свої потреби й бажання, однак цей список може стати чудовим орієнтиром для насиченого і яскравого життя до 30 років.

Що треба встигнути зробити до 30 років, щоб відчувати щастя і сенс життя

  1. Подорожувати наодинці. Подорожі – найкраще джерело позитивних емоцій, а самостійні – це абсолютно новий досвід, який кидає виклик кожному. Це допомагає пізнати себе, здобути незалежність і впевненість у своїх силах.
  2. Вивчити іноземну мову. Якщо людина володіє хоча б однією мовою, окрім рідної, це значно розширює її горизонти – відкриває нові можливості в житті та перспективі в роботі.
  3. Знайти наставника. Психологи вважають, що це треба обов’язково робити до 30 років. Треба знайти того, хто у професійному, фінансовому та духовному плані стане прикладом – важливою рольовою моделлю, яка допоможе зростати у всіх сферах життя.
  4. Пожити у новій країні чи місті. Переїзд на нове місце проживання змінює погляд на життя та розвиває  адаптивність.
  5. Нові навички. Не можна припиняти навчатися. У тридцять років варто здобувати нові навички у тих сферах, які найбільш цікаві. Немає значення, чи це будуть професійні навички чи просто захоплення, будь-який досвід буде корисним.
  6. Навчитися керувати своїми фінансами. До тридцяти років необхідно розібратися в основах управління власними коштами, розібратися з інвестуванням і почати відкладати гроші на «фінансову подушку безпеки».
  7. Дотримання здорового способу життя. Необхідно навчитися слідкувати за своїм здоров’ям, дотримуватися правил здорового харчування, а також не забувати турбуватися про свій емоційний стан.
  8. Знайти улюблену справу. Людина не може увесь час працювати лише заради грошей, тоді вона виснажується і втрачає інтерес до того, що робить. Треба знайти справу, яка б приносила емоційне задоволення, а не лише гроші.
  9. Побувати на великому музичному фестивалі. Психологи говорять, що гучна музика та енергія натовпу робить людину щасливою, в її організмі починають вироблятися гормони щастя. До того ж, живе виконання улюблених артистів – це незабутній досвід.
  10. Зробити добру справу. Допомога іншим людям наповнює життя сенсом і робить його значно кращим. До того ж, це приносить внутрішнє задоволення тому, хто робить добрі справи.

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