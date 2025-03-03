Григорій Лепс отримав підозру від СБУ за фінансування російських загарбників

Лепс заявляв, що готовий платити по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (відомому як "Лепс"). Слідство зібрало докази його активної підтримки російської агресії, фінансування окупантів та пропаганди війни.

За даними СБУ, влітку 2023 року після одного з концертів Лепс заявив у ефірі росЗМІ, що готовий платити по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, співак передавав окупаційним військам "гуманітарну допомогу", що включала бронежилети, комплекти натільної білизни та продукти харчування. Про це він неодноразово розповідав у своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

На підставі зібраних доказів Лепсу оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 – фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України чи повалення влади.

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування та глорифікація російської збройної агресії.

Оскільки Лепс переховується у Росії, правоохоронці продовжують заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman".