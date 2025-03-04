Какие признаки того, что кошка вас любит и доверяет вам

Эти домашние питомцы славятся своей независимостью, но они умеют демонстрировать нежные чувства к своим хозяевам.
Рассказываем, как коты выражают любовь и преданность своему хозяину.
- Кошка показывает вам животик. Живот у кошки – это самая беззащитная часть тела. Показывая ее хозяину, животное говорит о полном доверии. Это значит, что рядом с вами кошка чувствует себя в безопасности.
- Животное встречает вас вечером. Если домашний любимец встречает вас у двери, когда вы приходите с работы, трется о ноги и мурлыкает, так он показывает, что очень рад вас видеть.
- Кот топчет вас лапками. Только любимому хозяину животное будет делать лапками массаж.
- Домашний любимец спит на ваших вещах. Кошки ложатся на вещи, которые имеют запах их хозяина. Этот запах дает коту чувство комфорта и безопасности.
- Кошка приносит вам трофеи с охоты – птиц или грызунов. Это значит, что она очень вас любит.
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