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Какие признаки того, что кошка вас любит и доверяет вам

Какие признаки того, что кошка вас любит и доверяет вам

Как коты показывают свою любовь / Фото: Freepik

Эти домашние питомцы славятся своей независимостью, но они умеют демонстрировать нежные чувства к своим хозяевам.

Рассказываем, как коты выражают любовь и преданность своему хозяину.

  1. Кошка показывает вам животик. Живот у кошки – это самая беззащитная часть тела. Показывая ее хозяину, животное говорит о полном доверии. Это значит, что рядом с вами кошка чувствует себя в безопасности.
  2. Животное встречает вас вечером. Если домашний любимец встречает вас у двери, когда вы приходите с работы, трется о ноги и мурлыкает, так он показывает, что очень рад вас видеть.
  3. Кот топчет вас лапками. Только любимому хозяину животное будет делать лапками массаж.
  4. Домашний любимец спит на ваших вещах. Кошки ложатся на вещи, которые имеют запах их хозяина. Этот запах дает коту чувство комфорта и безопасности.
  5. Кошка приносит вам трофеи с охоты – птиц или грызунов. Это значит, что она очень вас любит.

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