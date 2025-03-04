Знайшлася заміна Starlink в Україні — в FT назвали оператора, який готовий швидко розгорнути обладнання

Eutelsat, який є власником OneWeb — конкурента Starlink, заявив про активну співпрацю з європейськими установами та діловими партнерами.

Супутниковий оператор Eutelsat може замінити Starlink в Україні.

Про це пише Financial Times.

Цей французький супутниковий оператор Eutelsat активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами для розширення звʼязку на територію України і готовий швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб.

4 березня Eutelsat зробив заяву щодо "активної співпраці з європейськими установами та діловими партнерами", а також зазначив, що володіє обладнанням, яке може бути "швидко розгорнуто в Україні для підключення найбільш важливих місій та інфраструктур".

Наразі Eutelsat обговорює застосування комбінації супутників — OneWeb на висоті близько 1 200 км над поверхнею Землі і Geo на висоті 35 тис. км, щоб посилити супутниковий звʼязок в Україні та Чорноморському регіоні. Вони можуть забезпечувати звʼязок для українських військових дронів, що завдають ударів по армії РФ.

Як йшлося раніше, ЗСУ серйозно покладається на звʼязок Starlink, яким володіє американський мільярдер Ілон Маск, проте західні ЗМІ повідомили про те, що США можуть їх вимкнути, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини. Після цього Київ працює над планом "Б" у разі блокування Starlink.

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