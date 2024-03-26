Не викидайте старі капронові колготи: вони допоможуть вирішити популярну проблему з полуницею

Фахівці стверджують, що саме підв'язування кущиків полуниці найефективніше допомагає боротися із гниттям ягід.
Саме підв'язування робить так, щоб ягоди полуниці не торкалися землі. Більше того, завдяки такій простій дії листя кущиків буде акуратно зібране у пучок, що збільшує провітрювання, покращує доступ сонячних променів до плодів.
Дехто використовує з цією метою різні методи. Наприклад, часом під ягоди підкладають яєчні лотки або інші предмети. Однак, такий спосіб не можна назвати зручним, адже він сильно захаращує грядку і може заважати іншим культурам та рослинам.
Інколи для підтримування ягід використовують металеві кільця з дроту. Проте, такий метод трудомісткий, адже вам потрібно створити багато кілец, на що піде багато часу і сил.
А ось капронові колготки — це більш простий і не менш ефективний спосіб боротися із гниттям ягід полуниці.
Все, що вам потрібно зробити, це взяти кілька старих капронових колготок (можна з дірками та "стрілками"), нарізати з них "кільця" та закріпити ними кожен кущик.
Зверніть увагу, розміщувати ягоди у кільці необхідно таким чином, щоб вони не торкалися землі.
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