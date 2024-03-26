Не викидайте старі капронові колготи: вони допоможуть вирішити популярну проблему з полуницею

Саме підв'язування робить так, щоб ягоди полуниці не торкалися землі. Більше того, завдяки такій простій дії листя кущиків буде акуратно зібране у пучок, що збільшує провітрювання, покращує доступ сонячних променів до плодів.

Дехто використовує з цією метою різні методи. Наприклад, часом під ягоди підкладають яєчні лотки або інші предмети. Однак, такий спосіб не можна назвати зручним, адже він сильно захаращує грядку і може заважати іншим культурам та рослинам.

Інколи для підтримування ягід використовують металеві кільця з дроту. Проте, такий метод трудомісткий, адже вам потрібно створити багато кілец, на що піде багато часу і сил.

А ось капронові колготки — це більш простий і не менш ефективний спосіб боротися із гниттям ягід полуниці.

Все, що вам потрібно зробити, це взяти кілька старих капронових колготок (можна з дірками та "стрілками"), нарізати з них "кільця" та закріпити ними кожен кущик.

Зверніть увагу, розміщувати ягоди у кільці необхідно таким чином, щоб вони не торкалися землі.

Читайте також: